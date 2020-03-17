قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

مقادير صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

1 كيلو لحم مفروم

2 حبة بصل مفروم

10 فصوص ثوم مفروم

2 حبة فلفل أحمر حلو مفروم

1 حزمة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة بهار مشكل

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

1 ملعقة كبيرة شطة مجروشة

2 ملعقة كبيرة بابريكا

خليط الخضراوات

2 حبة باذنجان

2 حبة بطاطس

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4 حبة طماطم

3 حبة بصل

6 قرن فلفل أخضر وأحمر

ربع كوب زيت زيتون

طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

في الكبة يفرم البصل مع الثوم ثم تضاف اللحمة المفرومة.

تتبل بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا والشطة المجروشة.

يضاف البقدونس ويقلب الخليط جيدا ثم تشكل الكفتة على شكل كرات.

تشوى على الجريل ثم يقلى الباذنجان والبطاطس ثم يرص في البايركس قطعة من الباذنجان والقطعة من الكفة ثم البطاطس ثم الفلفل الأحمر وتكرر هذه الخطوة حتى يمتلئ البايركس.

في طاسة يشوح البصل مع الثوم في الزيت.

تضاف الطماطم ويتبل بالملح والفلفل والبابريكا والشطة.

يضاف الصوص بعد أن يتسبك على البايركس.

يضاف الفلفل الحار حسب الرغبة.

يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم.