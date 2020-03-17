ياسمين صبري: بحب المكالمات الطويلة لو شخصية عزيزة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، بمقطع فيديو قصير، عبر خاصية "إستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأجابت "ياسمين" على تساؤل إذا كانت تفضل إجراء مكالمات هاتفية طويلة أم قصيرة، قائلة: "بحب المكالمات الطويلة لو الشخص عزيز، وقصيرة لو مكالمة شغل".

"بدون مكياج أو تعليق".. أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري

وأطلت ياسمين، في أحدث ظهور لها، بأزياء شتوية قاتمة اللون، مع تسريحة شعر "انسيابية" وبـ"نو ميكاب"، خلال جلوسها في أحد المطاعم، دون كتابة تعليق، مكتفية بوضع "إيموشن" قلب فقط.

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تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال السينما المصرية"، و"زي القمر بدون مكياج" و"هتيجي مصر إمتى يا ياسمين".

ويذكر أن ياسمين صبري، تشارك في تصوير مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2020.