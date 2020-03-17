رغم أن زيت الخروع يعتبر علاجا طبيعيا مشتقا من حبوب الخروع، ويستخدم منذ فترة طويلة في الطب التقليدي، إلا أنه يمكن أن يكون ابتلاع كمية كبيرة من الزيت ضارًا، وفقًا للمعهد الوطني للصحة الأمريكية، قد يتسبب زيت الخروع أيضًا في فقدان السوائل والبوتاسيوم من الجسم عند استخدامه لأكثر من أسبوع أو بجرعات تزيد عن 15-60 مل يوميًا.

ويستعرض التقرير التالي أضرار زيت الخروع المحتملة بحسب موقع very well health الأمريكي الطبي.

أضرار زيت الخروع

المغص.

إسهال.

دوخة.

هلوسة.

إغماء.

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غثيان.

ضيق في التنفس وألم في الصدر.

ضيق الحلق.

يعاني بعض الأشخاص من طفح جلدي عند استخدام زيت الخروع على الجلد.

إرشادات استخدام زيت الخروع

إن استهلاك بذور الخروع كاملة أمر غير آمن، يحتوي الغلاف الخارجي من بذور الخروع على سم قاتل قد يسبب الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والجفاف والصدمة وحتى الموت.

يجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل تناول زيت الخروع، يجب على والدي الأطفال استشارة طبيب الأطفال قبل إعطاء زيت الخروع لطفلهم.