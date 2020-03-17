طريقة عمل طاجن بطاطس برجر

جددي في أطباقك الرئيسية المقدمة لأسرتك، وحضري طاجن بطاطس برجر، بخطوات الشيف أماني رفعت، بطريقة سهلة، وخطوات بسيطة وغير مكلفة. المكونات بطاطس شرائح لحمة مفرومة فلفل حار بصل مكعبات صغيرة Advertisements ملح فلفل جوزة الطيب طريقة تحضير بطاطس برجر قومي بتقطيع البطاطس حلقات عريضة، ثم رصيها في صينية داخل الفرن. في وعاء عميق، اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل والملح والفلفل وجوزة الطيب مع الفلفل جيدا. رصي اللحمة المفرومة على البطاطس، ثم ادخليها الفرن لمدة 45 دقيقة، حتى تنضج وتقدم ساخنة.

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