هل غسل الجسم بالكحول والكلور يقي من فيروس كورونا؟

رش الجسد والأسطح والملابس بمحلول الكحول والكلور، وغسل الأنف بالماء والملح، كلاهما سُبل دعا إليها الكثير للوقاية من فيروس كورونا المُتفشي بالعالم، بعدما ظهر في الصين، وبات ينتقل للبلدان من الشرق للغرب، دون أن يرحم أحدا.

كابوس يهدد البشرية، وينتابها بالرعب، ليجعل الناس يركضون خلف كل نصيحة، أو معلومة دون التأكد من صحتها أو عدمها.

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النصح برش الجسد وتعقيم المنازل بالكلور والكحول، وغسل الأنف بالمحلول الملحي، من أكثر الأحاديث المتداولة حول الحماية ضد فيروس كورونا، الأمر الذي ردت عليه منظمة الصحة العالمية.

هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا؟

بحسب ما ذكرته "منظمة الصحة العالمية" فإن رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل، بل قد يكون ضاراً أيضًا بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم)، إلا أن كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح والأثاث بالمنازل.

هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا؟

أكدت المنظمة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن غسل الأنف بانتظام باستخدام محلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، أو أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية، موضحة أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد فقط، في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر.