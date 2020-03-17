وداعا لقشرة الشعر.. وصفات طبيعة تساعد على التخلص منها نهائيا

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إصابة فروة الرأس بقشرة، من المشكلات التي تعاني منعها العديد من الفتيات، نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها، نمو الفطريات في الجلد، وعدم الاعتناء بالشعر، فضلا عن ضعف في فروة الرأس.
وفيما يلي 6 وصفات طبيعة تساعد على التخلص القشرة نهائيا، وبحسبما ذكره موقع Authority Nutrition:-
الصبار
له تأثير مضاد للبكتريا والفطريات ويقلل الالتهابات والحكة.
أوميجا 3
تناول السالمون والتونة لاحتوائهما على أوميجا 3 فيقلل من ظهور القشرة.
خل التفاح
يساعد في علاج القشرة، فعند وضع معلقة صغيرة منه على الشعر أثناء الاستحمام، تقل القشرة وتُقتل البكتريا.
صودا الخبيز
تتميز بتأثيرها القاتل للفطريات، وتزيل الخلايا الميتة، ويتم وضعها على الشعر المبلل، وتدلك لمدة 5 دقائق ثم يشطف الشعر.
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