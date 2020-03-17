بعد حجز 300 أسرة بالحجر الصحي.. تجنب طرق انتقال فيروس كورونا

تطور جديد، أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في محافظة الدقهلية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وقالت "زايد": "حصرنا 300 أسرة في قرية السيدة المتوفاة بسبب الكورونا وعلمنا عليهم حجر صحي، عشان نزود التقصي ونعمل تطهير للمركز كله، ونتأكد بشكل كبير جدًا من عدم تخالط أي حد من المحافظات التي تم رصد فيها إصابات مع أي محافظة أخرى "مش عاوزه أقول بنقفل المحافظات، بس إحنا بنتخذ إجراءات أكثر صرامة".

ويستعرض التقرير التالي، طرق انتقال فيروس كورونا، بحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

الانتقال من شخص لآخر

الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر، وبين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض، (ضمن مسافة حوالي 6 أقدام)، من خلال رزاز الجهاز التنفسي، التي ينتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

يمكن أن تسقط هذه القطرات في أفواه أو أنوف أشخاص قريبين، أو ربما يجري استنشاقها في الرئتين.

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هل يمكن لشخص أن ينشر الفيروس دون أن يمرض؟

المرضى يكونون أكثر عدوى، عندما تظهر عليهم أعراضًا أكثر من المرض، والانتشار ممكنًا قبل ظهور الأعراض، ولكن لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.

ملامسة الأسطح أو الأشياء التي عليها الفيروس من الممكن أن يصاب الشخص بـCOVID-19 عن طريق لمس سطح أو كائن به الفيروس، ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عينيه، لكن لا يُعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.

كيف ينتشر الفيروس بسهولة؟

مدى سهولة انتشار الفيروس من شخص لآخر يمكن أن تختلف، فبعض الفيروسات شديدة العدوى (تنتشر بسهولة)، مثل الحصبة، في حين أن الفيروسات الأخرى لا تنتشر بنفس السهولة.

وهناك عامل آخر هو ما إذا كان الانتشار مستدامًا، وينتشر باستمرار دون توقف.

الفيروس الذي يسبب COVID-19، ينتشر بسهولة وبشكل مستدام في المجتمع في بعض المناطق الجغرافية المتأثرة.