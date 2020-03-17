مع عدم توافر الكحول.. هل تعقيم الأسطح بالخمور يحمي من كورونا؟

حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تحمل روح الدعابة في ظل شكوى البعض من تزايد الإقبال على شراء الكحول كمطهر ومعقم لمواجهة فيروس كورونا، وتحدثت تلك المنشورات عن الخمور كبديل للكحول في استخدامه لتعقيم الأسطح والمنازل.

إقبال كبير على شراء الكحوليات الطبية من الصيدليات أدت لعدم توافره بشكل مستمر، ليقرر بعض الرواد الحديث عن الخمور لما تحويه على نسب كحول، يعتقد أنها تُسهم في مكافحة الفيروسات، وتعقيم الأسطح والمنازل.

طبيب: "الكحول اللي فيها مش بيكافح الفيروسات"

يقول محمد علي طبيب تحاليل ومسؤول إحدى شركات تركيب الأدوية، إن الدراسات أثبتت بالفعل أن الكحول له قدرة على مكافحة الفيروسات، من خلال تنظيف الأسطح والأثاث والمنازل، ولكن بشرط أن يكون نسبته المركزة تفوق الـ70%.

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وتابع خلال حديثه لـ"هُن": "الخمور نسبة تركيز الكحول فيها أقل بكتير من 70%، غير ان الكحول بتاعها بيطير بسرعة".

وأضاف: "من الأفضل تنظيف الأسطح بالكحول الطبي، أو باستخدام الكولونيا المصرية الشهيرة التي تحتوي على نسبة كحول مركزة وعالية".

الإفتاء تحرم الخمور ومجالسها

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن الخمور حرامٌ بإجماع المسلمين، وفقا للنصوص الشرعية؛ استنادًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مما آكد على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، وتناولها.

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات بأنه إذا وجدت هذه الأعراض لابد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.