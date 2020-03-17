الامارات | تايلور سويفت لمحبيها: اعزلوا أنفسكم

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت لمحبيها: اعزلوا أنفسكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، عن قلقها بسبب استمرار معجبيها في الاحتفال رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، عن المغنية الأميركية قولها لمتابعيها على موقع «إنستغرام»: «أنتم بحاجة إلى أن تلتزموا الهدوء». وأكدت: « اعزلوا أنفسكم بقدر المستطاع، فإنه من المحتمل أنكم لا تنقلون شيئاً (أي الفيروس) إلى شخص مسن أو ضعيف». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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