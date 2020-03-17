الامارات | «بودكاست» يسلط الضوء على إماراتيين نجوم في مجالاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بودكاست» يسلط الضوء على إماراتيين نجوم في مجالاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن استراتيجية أبوظبي للإعلام الجديدة، بإنتاج برامج تلفزيونية متجددة ومبتكره تواكب تطلعات الجمهور واهتماماتهم، بدأت قناة الإمارات عرض البرنامج الأسبوعي الثقافي الترفيهي «بودكاست»، وذلك كل يوم أربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وبرنامج «بودكاست» يقدمه الإعلامي محمد الجنيبي من استوديوهات الإذاعة، وبالتعاون مع شبكة أبوظبي الإذاعية، ويسلط الضوء على شخصيات إماراتية لمع نجمهم في مجالاتهم وتركت تجاربهم الفريدة بصمة واضحة محلياً ودولياً، ويعرض الحوار اهتمامات الضيوف وتطلعاتهم وأسرار نجاحاتهم، لإبراز الدور الذي تقدمه الدولة لتمكين المواطنين، وإظهار النماذج المشرفة منهم ليكونوا مصدر إلهام وتحفيز لأبناء جيلهم، كما يعرفنا البرنامج على الوجه الآخر لهذه الشخصيات من خلال تفاصيل عن حياتهم الشخصية وأسرار وصولهم لأعلى درجات سلم النجاح.

وتستضيف الحلقات المقبلة من البرنامج المغامر العالمي سعيد المعمري، والمؤثر عبدالعزيز المرزوقي، وكذلك الكاتب والمخرج عامر سالمين وغيرهم.

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ومن أهم الشخصيات التي استضافها البرنامج الدكتورة مريم مطر، طبيبة وعالمة مختصة في علم الجينات، والدكتور سليمان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل، والدكتورة ناديا بوهناد استشارية نفسية وتربوية، والإعلامي منذر المزكي.

كما يمكن متابعة الحلقات السابقة من البرنامج من خلال خدمة «Catch up»، إلى جانب تطبيق «ADTV» لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي المتوافر عبر منصات «أندرويد تي في» «وأبل تي في» و«أبل ستور» و«غوغل بلاي»، والذي يتيح متابعة كل من «قناة أبوظبي» و«قناة الإمارات» و«دراما».

• شخصيات إماراتية لمع نجمهم في مجالاتهم، وتركت تجاربهم الفريدة بصمة واضحة.