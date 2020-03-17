الامارات | جمارك دبي تحصد 3 جوائز من «آي سي إم جي» العالمية في تطوير الأعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تحصد 3 جوائز من «آي سي إم جي» العالمية في تطوير الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت جمارك دبي بثلاث جوائز ضمن فئات «جوائز التميز في التصميم المؤسسي والرقمي» من مؤسسة آي سي إم جي «ICMG» العالمية، والمتخصصة في مجال التصميم المؤسسي والتقني وإدارة العمليات.

وجاءت الجائزة الأولى عن فئة التميز في تطوير الأعمال المؤسسية، والجائزة الثانية حصل عليها جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي عن فئة أفضل مدير تنفيذي لتقنية المعلومات على مستوى العالم، كما حصل حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات على الجائزة الثالثة عن فئة أفضل رئيس تصميم مؤسسي على مستوى العالم.

تسلم الجوائز حسام جمعة من جون زاكمان، مبتكر ومؤسس التصميم المؤسسي في العالم خلال حفل المؤسسة الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتصميم المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات. وتفوقت جمارك دبي في التصنيف النهائي على جهات من دول متقدمة، لتؤكد ريادتها العالمية في سهولة ممارسة الأعمال الجمركية. وثمّن المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، هذا الإنجاز العالمي خلال استقباله فريق عمل إدارة ابتكار الخدمات، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وحسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات، مشيراً إلى أن جهود الدائرة في تطوير القدرات المؤسسية والخدمات الجديدة أثمرت تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة، التي عززت تطور العمل الجمركي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأكد أن جمارك دبي تبذل الجهود في إطار رؤيتها لأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً الداعمة للتجارة المشروعة، لترسيخ موقع دبي كعاصمة لسهولة ممارسة الأعمال والتجارة البينية.

وأشار حسام جمعة إلى أن جمارك دبي من الجهات السباقة في تطبيق ممارسة إدارة العمليات، وذلك من خلال تطبيق منهجية مصممة على أفضل المعايير والممارسات الجمركية العالمية، وأسهمت هذه الممارسة في توفير ما يقارب 540 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية، وخفض وقت إنجاز العمليات بنسبة 31%. وقال إن هذه الممارسة ساعدت على تهيئة البيئة الأفضل لاحتضان وإثراء الترابط بين القطاعات والإدارات المختلفة في الدائرة.