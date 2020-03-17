الامارات | «أراضي دبي» تعزز علاقاتها الدولية مع المملكة المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي دبي» تعزز علاقاتها الدولية مع المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي زيارة عمل تقييمية فنية إلى العاصمة البريطانية لندن، تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والتعاون القائمة بين الدائرة وعدد من المؤسسات البريطانية المتخصصة، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدائرة لتبني أفضل الممارسات الدولية، وتمكينها من لعب دور نشط محلياً ودولياً لتعزيز مكانة دبي على قائمة أبرز المدن في عمليات المسح العقاري.

واشتملت زيارة الوفد على تنظيم اجتماعات مع كبار المسؤولين في لجنة الجغرافيا المكانية، وهي لجنة فنية متخصصة، تشكل جزءاً من مكتب مجلس الوزراء، وتتولى تطوير وصياغة الاستراتيجية الجغرافية المكانية للمملكة المتحدة. وزار وفد الدائرة حاضنة الابتكار «جيوفيشن»، التي تعد الوكالة الرسمية لرسم الخرائط في المملكة المتحدة، وجمعية المهندسين الإنشائيين التي تعتبر أكبر جمعية في العالم متخصصة في مجال الهندسة الإنشائية. وخلال اجتماع الوفد مع أعضاء لجنة الجغرافيا المكانية، قدم جيريمي كوين النائب في البرلمان البريطاني ووزير التنفيذ في المملكة المتحدة عرضاً تقديمياً عن تخطيط البنية التحتية وتنسيقها. وعقد محمد خضر الدح ممثل «أراضي دبي» خلال الزيارة اجتماعاً مع أليكس روتيسلي رئيس «جيوفيشين»، لمناقشة الأتمتة المبتكرة لخدمات المسح العقاري في دبي، واستكشاف طرق استخدام نماذج معلومات المباني والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات.

وكان الاجتماع الأخير للوفد في المقر الرئيس لجمعية المهندسين الإنشائيين، الذي تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التدريب والدعم المقدم للمهندسين الهيكليين في دولة الإمارات، بموجب مذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان خلال العام الماضي 2019، فيما تم خلال الاجتماع انتخاب محمد خضر الدح نائباً لرئيس الجمعية للعامين الحالي والمقبل 2020/‏‏2021.