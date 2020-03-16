فرصة تعرفوا ولادكم.. نصائح الطب النفسي لاستغلال إجازة كورونا

طالبت الدكتورة إيمان دويدار استشاري الطب النفسي للأطفال وتعديل سلوك المراهقين، الأسر المصرية باستغلال فترة الإجازة التي حصل عليها طلاب المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في إعادة التعرف على الأبناء من جديد، وفتح حوارات معهم ومعرفة مشاكلهم.

وطالبت "دويدار" خلال لقاء في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، الأسر المصرية بإعادة توثيق العلاقة مع الأبناء، ومراعاة عدم إيصال الشعور للأبناء أنّ وجودهم في المنزل خلال الإجازة غير مرحب به، وعدم التعامل معهم بعصبية أو الصراخ في وجوههم، كما يجب أن تُشعر الأم طفلها بضرورة الاعتماد على نفسه وترتيب غرفه ومساعدتها في الشؤون المنزلية، لأن هذا يعطي الطفل الثقة بالنفس وأنّه يمكن الاعتماد عليه، كما أنّ هذا يحقق توازنا نفسيا كبيرا للطفل.

وتابعت أستاذة علم النفس، أنّ الطفل من عمر 3 سنوات يستطيع اتخاذ قرارته بنفسه، واختيار ملابسه وألوانها، كما يستطيع تحديد إذا كان يريد الخروج من المنزل أم لا، لهذا يجب تنمية شخصية الطفل منذ هذا السن الصغير، لأن هذا يساعده كثير في سن المراهقة.