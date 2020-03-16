إزاي تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يجيب (فيديو)

قدم الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أثناء حديثه لـ"هُن"، طريقة التفرقة بين نزلات البرد العادية وفيروس كورونا.

الفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا

وقال الأنصاري، إن نزلات البرد العادية يصاحبها احتقان الحلق وسيلان الأنف دموع العين المستمرة، ولا يصاحبها حرارة ولا أعراض جسدية مثل الصداع، آلام العظام.

وأضاف: "أما أعراض كورونا يصاحبها حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات، كلها أعراض يمكن أن يصاب بها المريض".