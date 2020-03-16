صور.. بعد دخولها الحجر الصحي.. معلومات عن الممثلة التركية بيرين سات

انتقادات لاذعة تعرضت لها الممثلة التركية بيرين سات، والمعروفة في الشرق الأسوط بـ"سمر" بطلة مسلسل "العشق الممنوع"، أو "فاطمة" وهو اسم مسلسلها التالي، وذلك بعد وصولها تركيا عائدة من لندن دون الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

انتقادات الجمهور جائت لبيرين، وزوجها المغني التركي كينان دوغلو، بعد أسبوع قضاه الثنائي في لندن، كهدية من كينان لزوجته لمناسبة عيد ميلادها، وبنيما ينتشر هذا الوباء العالمي في لندن، طلب الجمهور التركي من بيرين سات، أن تكون قدوة وتحمي بلادها من خطر انتشار الفيروس، والخضوع للعزل الطبي.

عقب ذلك بعد أيام، أعلنت بيرين سات، برفقة زوجها بأنها سيخضعان للعزل الطبي في منزلهما، ولن يغادراه لمدة 14 يوما، وطلبت من متابعيها أن يتخذوا الاجراءات الوقائية من انتشار الفيروس، وطلبت منهم كذلك قراءة القرآن الكريم، لينعموا بالسلام الروحي والطمأنينة.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الممثلة التركية بيرين سات.

من هي بيرين سات؟

- ولدت في أنقرة وهي واحدة من أبرز الممثلين في تركيا.

- ولدت في 26 فبراير 1984، أي تبلغ من العمر 36 عاما.

- هي ابنة حسين عوني سات، وزوجته إيلا ولديها شقيق واحد.

- درست في جامعة باشكنت الخاصة في تركيا، تخصص إدارة أعمال "تجارة"، وكانت متفوقة في دراستها.

- متزوجة من المغني كنعان دوغلو، منذ عام 2014، وأقاما حفل الزفاف في لوس أنجلوس بأمريكا بعد سنتين من الارتباط العاطفي.

- قالت إنها تتمرن على أدوارها أمام المرآة، وتحب أن تغني وهي ممسكة بمزيل العرق.

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- بدايتها مع الفن كانت بمشارتها في برنامج "نجوم تركيا".

- بعد ذلك أصبحت بيرين نجمة إعلانات وشاركت في الكثير منها غناء ورقصا.

- أولى تجاربها الدرامية كانت في مسلسل "نعم هناك حب الموت" عام 2004.

- زادت شهرتها بقوة مع تمثيلها أدوار البطولة في مسلسلي "العشق الممنوع" الذي أنتج في عامي 2008–2010، ومسلسل "ماذنب فاطمة جول؟" الذي أنتج بين عامي 2010–2012.

- أول أفلام بيرين سات هو "ألم الخريف" الذي عرض في 2009.

- وعقب ذلك بطولة فيلم "أجنحة الليل" عام 2009.

- بالإضافة إلى التمثيل، بيرين سات تغني في أفلامها أيضا.

- بلغت نسبة مشاهدة أعمالها أرقاما قياسية رغم الانتقادات التي كانت تتعرض لها بين الحين والآخر.

- هي واحدة ممن وضعن بصماتهن الخاصة في عام 2010، في عالم الفن التركي بحسب جريدة "راديكال".

- حصلت بيرين سات مرتين على جائزة الفراشة الذهبية.

- لها الكثير من التبرعات والأعمال الخيرية كما تساعد الفتيات المرضى، والمحتاجين في الدول النامية.