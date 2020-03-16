"جوزها مش معاها".. أول ظهور لـ أنغام عقب أزمة أحمد إبراهيم

نشر حساب "محبي أنغام" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مادة مصورة تتضمن أحدث ظهور للفنانة، عقب إعلان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصاله عنها، ورفعها قضية خلع ضده، إثر خلافات بينهما.

وتضمن الصورة، ارتداء أنغام أزياء كاجوال، تجمع بين الأبيض والأسود، بصحبة الموسيقي خالد سليمان، داخل تواجدهما داخل أحد الأستديوهات.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد المئات من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "فين أحمد إبراهيم؟"، و"يارب ترجعوا تاني لبعض يا أنغام"، و"وحشتينا بجد.. زي القمر".

أحمد إبراهيم يعلن انفصاله عن أنغام برسالة رومانسية

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رد على شائعة انفصاله عن أنغام، ونشر صورة جديدة له مع الفنانة عبر إنستجرام، قائلا: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم، ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا، وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا، النهاردة مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها".

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وأضاف إبراهيم: "وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة، ومستعد أبني لها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت وما زلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير".

واستكمل إبراهيم: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".