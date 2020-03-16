ما الفارق بين الحجر والعزل الصحي؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في ظلّ انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في 146 دولة حول العالم، فأصاب أكثر من 169 ألف شخص وقتل 6508، تقدم منظمة الصحة العالمية التعليمات والإرشادات للوقاية من الفيروس الذي لا يوجد لقاح مضاد له حتى الآن.

وكشفت المنظمة عبر صفحتها على "فيسبوك" عن معنى "الحجز الصحي"، قائلة إنه تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصحاء الذين ربما تعرضوا لعدوى فيروس كورونا المعروف عليما باسم كوفيد 19،‬ عن بقية السكان.

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‏وأشارت إلى أنه لا يتعين على المرضى المعزولين البقاء في منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه الاتصال بالآخرين.

أما العزل الصحي فأكدت أنه فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء وتقييد حركتهم ويتم تطبيقه لمنع انتشار الفيروس، موضحة أنه يتم علاج المرضى الذين تم عزلهم في المرافق الصحية، ويتلقون الرعاية الطبية حسب الحاجة.

وأوضحت أن مصطلح "فترة حضانة كورونا" يشير إلى المدة من الإصابة بالفيروس إلى بدء ظهور أعراض المرض، وتتراوح معظم تقديرات فترة الحضانة ما بين يوم واحد و14 يوماً، وعادة ما تستمر خمسة أيام، وستُحدّث هذه التقديرات كلما توفر المزيد من البيانات.