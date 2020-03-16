7 هدايا صحية يمكن تقديمها لوالدتك في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب يوم عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، نسعد لشراء الهدايا التقليدية، لكن فكرت يوما في تقديم هدايا صحيّة؟

نقدم لكم مجموعة من الأفكار لهدايا صحية يمكن تقديمها في عيد الأم، وفقا لما ذكره موقع "nutribullet ".

- جهاز تتبع اللياقة:

مفيد في حساب كمية الخطوات التي تتخذها يوميا، وقياس معدل ضربات القلب أيضا.

- مساج في مركز سبا

إذا كانت والدتك تعاني من آلام الظهر والكتفين، فأنسب هدية، قضاء يوم كامل في مركز سبا، يساعد على الاسترخاء وإزالة آلام المفاصل والكتفين، الشعور بنوم هادئ وصحي.

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- طنجرة الضغط

يعد المطبخ هو الاهتمام الأساسي لكل امرأة، حيث إنها تحرص على تقديم الأطعمة الصحية لأسرها، لذا فإن شراء طنجرة الضغط من الهدايا الجيدة التي تساعد في طهي الطعام بشكل صحي، مع الاحتفاظ بجميع العناصر الغذائية.

- الشيكولاتة الداكنة

من الهدايا التي قد تسبب السعادة لها، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من السرطان.

- وسادة طبية

تجعلها تشعر بنوم هادئ، وتساعد في علاج آلام الكتفين والفقرات.

- رحلة للاسترخاء

أفضل هدية يمكن تقديمها لوالدتك السفر إلى أحدي الأماكن ذات المناظر الطبيعية الرائعة والهواء النقي، وتساعد هذه الرحلة على الابتعاد عن أعمال المنزل، والضغوط النفسية.