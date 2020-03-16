7 تنسيقات من المخمل لإطلالات فاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 10:41 مساءً - دخل المخمل إلى خزانتك هذا الموسم من أبوابها الواسعة ليزيّن إطلالاتك في السهرات ومشاوير النهار على حدّ سواء. فلم نر المخمل على فساتين الكوكتيل فحسب، إنما زيّن التوبات والسراويل والتنانير ذات التصاميم الكاجوال التي تناسب مختلف المناسبات.





إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: D.EXTERIOR, ZAGLIANI , RAPTURE , SIYU ,STEFANO MORTARI ,MOUCHE ,LE MOKI , ATOS LOMBARDINI , JOHN RICHMOND , AMBER , IRIE , TOLEMAIDE , VELOUDAKIS , ALEXANDRE VAUTHIER







سروال من المخمل. السعر 225$

سترة مزيّنة بحزام. السعر 437$

كلاهما من D.Exterior

حقيبة من Zagliani. السعر 2080$

أقراط من Rapture. السعر 132$



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توب من SIYU. السعر 298$

سروال من Stefano Mortari. السعر 550$

سترة من Mouche. السعر 523$

حقيبة من Le Moki. السعر 497$

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توب من Atos Lombardini. السعر 400$

سروال من John Richmond. السعر 500$

حقيبة من Amber. السعر 500$

حذاء من Minelli. السعر 220$



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توب من IRIE. السعر 626$

سروال من Atos Lombardini. السعر 350$

سوار من Rapture. السعر 162$

حقيبة من Le Moki. السعر 425$



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فستان من D.Exterior. السعر 311$

عقد من Tolemaide. السعر 165$





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فستان من Veloudakis. السعر 1930$

حقيبة من Amber. السعر 480$

أقراط من Rapture. السعر 132$

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فستان من Alexandre Vauthier. السعر 1450$

أقراط من Rapture. السعر 132$



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