أكثر من طريقة ذكية لتنسيق موديلات عبايات مع سروال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 10:41 مساءً - تنسيق موديلات عبايات مع سروال، من الأفكار الذكية التي يمكن للصّبية اعتمادها بإطلالتها، سواء للستايل الكاجوال أو الكلاسيك، ولكن عليكِ تحقيق نوع من الانسجام بين العبايه والسروال الذي ستعتمدينه معها، لإطلالة عصرية وعلى الموضة.

وسوف نساعدكِ بأفكار لتنسيق العبايات مع السروال، من وحي مدونات الموضة، ولا تنسي أن تخبرينا أي طريقة ستختارينها بإطلالتكِ القادمة بالعبايه.





العبايه المخططة المفتوحة مع تنسيق محايد للسروال الأسود

العبايه المخططة المفتوحة مع تنسيق محايد للسروال الأسود





الفاشينيستا جوري اعتمدت الطرق التقليدية لتنسيق العبايه المفتوحة، وهو اختيار الستايل المحايد للتوب والسروال أو البنطلون الأسود، مع موديل العبايه المخططة باللون الأبيض.

هذا الستايل غاية في البساطة، كما انه مثالي للمتلئات، لأن الأسلوب المحايد يخفي عيوب الجسم، ويمكن ارتدائه لمناسباتكِ المختلفة بالنهار.

تابعي المزيد:أجمل موديلات عبايات ملونة موضة 2020 لإطلالة الربيع





السروال عالي الخصر مع العبايه المزركشة

السروال عالي الخصر مع العبايه المزركشة





اختيار السروال لا يعني اعتماد الأسلوب الكاجوال بإطلالتكِ بالعبايه، بل يمكنكِ اختيار الستايل الكلاسيكي، كهذا الذي اعتمدته حمده قايد، بالعبايه المزركشة مع الأكتاف العريضة، والسروال الكلاسيكي عالي الخصر، مع الحزام العريض.

ونسقت معهما إكسسورات من الحذاء ذو الكعب القصير، وشنطة ميني بلمسة لامعة، لإطلالة مترفة.

تابعي المزيد: موديلات عبايات شبابية بأسلوب خولة المراغي

Advertisements





السروال الضيق مع العبايات القصيرة

السروال الضيق مع العبايات القصيرة





إذا كنتِ محتارة في كيفية ارتداء بعض موديلات العبايات القصيرة، فإليكِ هذا الستايل من فاطمة حسام، باختيار العبايه القصيرة مع السروال المطاطي الضيق، لإطلالة كاجوال عملية، تناسبكِ تحديدًا بأوقات السفر، اعتمدي معها دائمًا الأحذية الأرضية أو السنيكرز، للمسة مريحة.

تابعي المزيد: موضة عبايات المعطف لإطلالة راقية



العبايه السوداء مع السروال الجينز

العبايه السوداء مع السروال الجينز





مريم إلياسي اختارت تنسيق العبايه السوداء مع السروال الجينز، مثالي لمناسباتكِ العاجلة، أو أيامكِ المزدحمة بالعمل، وكذلك مناسب للطالبات الجامعيات، لإطلالة عملية كاجوال، مع الشنط كبيرة الحجم، والسنيكرز.

تابعي المزيد: أجدد موديلات عبايات فخمة لاطلالة مترفة