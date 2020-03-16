تنسيق اللون الرمادي في الملابس للمحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 10:41 مساءً - اللون الرمادي من الدرجات الأنيقة التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، اعتمدته الصبايا المحجبات بطرق مختلفة وذكية، تخدم أسلوبهن المحتشم، للكثير من المناسبات.
وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة مختلفة من إطلالات الفاشينيستا لتنسيق اللون الرمادي في الملابس للمحجبات، وإليكِ التفاصيل...
البليزر الرمادي من رنيم الرفاعي
يمكنكِ اعتماد البليزر الرمادي من رنيم الرفاعي، مع لمسة الكاروهات العصرية، لإطلالة تناسب الربيع القادم، مع الجينز الواسع، وحذاء الميول، والشنطة الجلد متوسطة الحجم، وهذا اللوك بسيط وهاديء، والجينز الأزرق من الدرجات التي تتماشى مع اللون الرمادي بكل بساطة.
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لانا حطاب بالسكارف باللون الرمادي
إطلالة أخرى بدرجة الرمادي اعتمدتها الفاشينيستا لانا حطاب، مع اختيار السكارف، مع كنزة الصوف عالية الرقبة باللون الأبيض، والجينز الأسود، لإطلالة كلها حيوية، تناسبكِ باجواء السفر والترحال، كما أنها تمنحكِ سن أصغر.
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سهى مات بالقميص الطويل المخطط
أما سهى مات، فقد اعتمدت على القميص الطويل المخطط، نسقته مع التنورة البيضاء، وحزام الخصر الأسود العريض، مناسب أكثر للصّبية العملية التي تبحث عن لوك كلاسيكي، ولهذا أكلت اللوك بالكعب العالي والكلتش الأسود.
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المعطف الرمادي الطويل من نهى حامد
نهى حامد اختارت المعطف الطويل الكاروهات باللون الرمادي، مناسب أكثر لإطلالتكِ العملية، ليوم طويل به الكثير من المهام، كما أنه يناسب الكثير من الفتيات لأن قصّة المعطف تخفي عيوب الجسم.
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