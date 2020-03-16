موديلات عبايات وقفاطين موضة 2020 تخفي البطن البارز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 10:41 مساءً - كشف المصممون عن مجموعاتهم الجديدة من العبايات والتي اتسمت بالفخامة والتنوع مع بعض اللمسات العصرية التي تمكنك من تنسيقها بكل سهولة مع مختلف الإطلالات النهارية والمسائية.

طالعي أجمل الموديلات التي جمعناها لكِ وحرصنا على أن تكون بقصات فضفاضة تخفي البطن البارز.



عبايات بقصة Wrap موضة 2020

عبايات

انتشرت صيحة العبايات المصممة بقصة مطوية تغمر الجسم Wrap abayas، قدمت ماركة Clue موديل فائق النعومة مزج بين اللونين الأبيض والوردي المبودر وزين بكسرات رقيقة حول الخصر ما يجعله من القطع المثالية لكل امرأة تعاني من مشكلة بروز البطن، نسقيه مع فستان واسع أو جينز عالي الخصر لينحف البطن.

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عبايات بموديل المعطف موضة الموسم

عبايات



تأتي العبايات المصممة على طراز المعطف على أول قائمة صيحات 2020، برعت ماركة عفة الدباغ Effa في تقديم تشكيلة من المعاطف السوداء المزينة بياقات عريضة ملونة، تساعد هذه الموديلات من ترتديها في إخفاء منطقة الخصر الممتلئ، ننصحك بتنسيقها مع عباية سوداء لتنحيف الجسم.

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قفاطين واسعة موضة 2020

عبايات

ابتكر أشهر المصممون تشكيلة فخمة من القفاطين التي اتسمت بالقصات الواسعة الغير محددة للقامة، استعيني بواحد من تصاميم كنزي بوتيك Kanzi Boutique أو Ciel dubai لتخفي منطقة البطن البارز وتجنبي تمامًا ارتداء حزام حتى لا تجذبي النظر لعيوب جسمك.

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عبايات سوداء واسعة آخر موضة

عبايات



لا خلاف على أن العبايات السوداء تعد من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة شرقية، بجانب فخامتها وستايلها المحتشم تساعد في إخفاء عيوب الجسم ومنها بروز البطن لا سيما اذا كانت تتميز بقصة واسعة كما في الموديلات الموقعة من دار موزان Mauzan وماركة أناتومي Anatomi.