تخبط العرائس في إقامة حفلات الزفاف.. و"السياحة": لا إجبار لإعادة أموال الحجز

حالة من الذعر والقلق تزداد يومًا بعد يوم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتفرض الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقلل من تجمعات المواطنين اليومية، لعل أبرزها تعلق الدراسة لمدة أسبوعين وإعطاء بعض المؤسسات الخاصة راحة للأمهات العاملات.

ووسط حالة التخبط، مازال إقامة حفلات الزفاف أمر مستمر، فلا قرار في شأنها حتى الآن، لكن الشعور بالخوف يتسلل إلى نفوس العرائس المقبلات على الزواج، بخاصة خلال الفترة الحالية، فمنهن من قررت تأجيل زفافها ومنهن لم تدر الحل الذي تقدم عليه ليحميها من انتقال العدوى الفيروسية.

"مش عارفين نلغي ولا نأجل".. الخوف يسيطر على العرائس

مروة سالم، فتاة عشرينية، أوشكت على الانتهاء من استعدادتها للزواج، فحفل زفافها كان من المفترض أن يكون مع بداية الشهر المقبل، لكن مع انتشار فيروس كورونا، أصبح أمر تأجيل الزفاف حلا مقترحا: "لغاية دلوقتي مش عارفين هنعمل إيه.. اتكلمت أنا وخطيبي وبنفكر إننا نأجل الفرح شوية لغاية ما الدنيا تهدأ".

محاولات مستمرة تجريها الفتاة العشرينية برفقة خطيها مع إدارة القاعة، التي من المقرر أن تشهد حفل زفافهما، لكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن، والوضع ذاته مع المحل الخاص بتأجير فستان الزفاف: "لغاية دلوقتي بنتكلم مع إدارة القاعة وبنحاول نوصل معاهم لحل التأجيل.. بس لسة مدير القاعة ماردش.. والمشكلة كمان في محل فستان الفرح وكذلك الفوتوسيشن.. كنا مجهزين كل حاجة".

الأمر ذاته بالنسبة للفتاة الثلاثينية "مي أحمد"، التي قررت من البداية إلغاء شهر العسل، فمن المفترض أن تسافر بعد زواجها إلى إيطاليا، لكن الوضع أصبح مستحيلا، بخاصة بعد تفشي الفيروس في البلد الأوروبية، لكن تبقى المشكلة من إقامة حفل الزفاف الذي كان من المفترض أن يصبح نهاية الشهر المقبل لكنها لم تدرك الحل حتى الآن.

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"لغاية دلوقتي مش عارفين نعمل إيه.. نعمله ولا نأجل"، هكذا تحدثت الفتاة الثلاثينة، كما أنها لم تعلم هل من حقها أن يعطيها الفندق المبلغ الذي دفعته أم لا: "إحنا حتى مش عارفين هناخد جزء من فلوسنا.. ولا هيبقى خراب بيوت".

أمنيات باستقرار الحال والسيطرة على الفيروس المنتشرة هو ما تتمناه "مي" حتى تتم مراسم زفافها: "مش بتمنى إني أجل الفرح ولا ألغيه.. كفاية عليا لغيت شهر العسل".

"مسلمتش على حد".. آية ذهبت حفل زفاف صديقتها بالكمامة

أمس، كانت آية مصطفى، فتاة عشرينية، في حفل زفاف إحدى صديقاتها، ففعلت الإجراءات الوقائية وذهبت حيث الفرح: "مسلمتش على حد.. يدوب سلمت على العروسة" كما أنها أخذت معها زجاجة الكحول والكمامة التي ارتدتها أثناء ذهابها: "عملت اللي عليا.. وتوكلت على ربنا".

غرفة السياحة: لا نملك إجبار الفنادق على إعادة الأموال لأصحاب الحجز

ومن جانبه، قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، إنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات بمنع حفلات الزفاف في الفنادق والأماكن المخصصة لها.

وتابع "وهبة" خلال حديثه لـ"هن"، بأن من يريد إلغاء حفل زفافه، خوفًا من فيروس كورونا، فيمكنه إجراء ذلك بسهولة بالاتفاق مع إدارة الفندق، أما فيما يتعلق باسترداد الأموال التي دفعها، ففي هذه الحالة يرجع للعقد الذي اتفق عليه مع الفندق.

وأوضح عضو غرفة المنشآت السياحية، بأنه لا يوجد ما يلزم إدارة الفنادق بإعادة الأموال للشخص، لكن في الوضع الطارئ الذي نعيش فيه الآن يمكن أن يتم الاتفاق بين الشخص وإدارة الفندق واسترداد جزء من الأموال، موضحًا أن إدارة الغرف لا تمتلك أن تفرض على الفنادق إعادة الأموال لأصحاب الحجز مرة أخرى.