في يوم المرأة المصرية.. المجلس القومي: السيسي ساند نساء مصر كثيرا

قالت الدكتورة نادية زكاري رئيس قسم البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، إنّ المرأة المصرية لها أدوار كبيرة منذ أيام الفراعنة، ورغم المحاولات الكثيرة لتهميشها طوال القرن الماضي، إلا أنّها استطاعت الصمود ومواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة التي كانت تقف في طريق طموحاتها.

وأضافت زكاري، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السيدات المصريات يمثلن نسبة كبيرة في مجال البحث العلمي، بنحو 48% في عدد كبير من التخصصات المختلفة، أقلها الهندسية.

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وأوضحت أنّ المرأة المصرية تولت في السنوات الأخيرة الكثير من المناصب القيادية داخل وخارج مصر، بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة ومساندتها وتمكينها في جميع المؤسسات.

وتابعت عضو القومي للمراة، أنّ هناك 90 نائبة في البرلمان، وفي الكثير من المناصب القيادية وممن يتولون الحقائب الوزارية، ورغم ذلك نريد المزيد خاصة في ملف الإعلام ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومقاعد البرلمان.

وأشارت زكاري، إلى أننا اليوم، نحتفل بالمرأة المصرية، وبمرور 20 عاما على تأسيس المجلس القومي للمرأة، الذي استطاع تقديم الكثير للمرأة المصرية ودعمها في الكثير من القوانين والتشريعات المنصفة لحقوقها، والتوعية بمواجهة العنف ضد المراة، واستقبال كل الشكاوى وتوفير محاميين مجانا لمساعدتها، إضافة إلى التوعية الصحية لها وتوفير قوافل طبية.