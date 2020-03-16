استضاف برنامج "B my guest"، والذي يذاع كل خميس عبر شاشة "LBC" الفضائية اللبنانية، الفنانة ليلى علوي، والتي تحدثت عن الشهرة الفنية، واختلاف جيلها عن الجيل الحالي.
وقالت ليلى علوي، مع الإعلامي بلال العربي: "إحنا بنحب السينما، وبنحب بعض والنجاح لبعض، كنا ومازلنا كده"، وأكدت أن الفنانين لا يعانون من المرض النفسي.
وأكملت أن تحقيق الشهرة في الوقت الحالي أصبح سهلا بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي: "بقي سهل من خلال رقصة هرقصها".
وتتواصل ليلى علوي، دوما مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتنشر صورا ولقطات من حياتها اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي: "الفنانين مش مرضى نفسيين.. وتحقيق الشهرة سهل وبرقصة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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