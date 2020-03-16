موتي بعز وشموخ.. كمامة مصنوعة من الذهب لمواجهة كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يبدو وكأنه جواهرجي، إذ وقف داخل أحد محلات الصاغة مستعرضًا أحدث صيحات الكمامات الوقائية، وهي الكمامة المصنوعة من الذهب.

وصنع الجواهرجي من العقد الذهبي كمامة واقية متحدثًا باللهجة الخليجية: "ده ميجبش كورونا.. وحتى إن جاء الفيروس تموتين بعز وشموخ بذهب".

وتداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع الفيديو بسخرية وجاء من بين التعليقات: "أنا هانم وهموت هانم"، و"أومال"، و"أنا اتولدت هانم وهعيش هانم".

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أحدث صيحات الكمامات الوقائية

وكان مصممو الأزياء والماركات العالمية ابتكروا أشكالًا جديدة من الكمامات الوقائية، منها ما قدمته المصممة الأردنية سامية الزقلة، إذ صنعت كمامات مزينة بحبيبات بالستراس والأحجار الملونة، من خلال أشكال ورسمات متنوعة، ولاقت الكمامات الجديدة اهتمام المشاهير الذين حرصوا على نشر صور لهم بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ"العربية".

وأيضًا خرجت دار الأزياء الإيطالية "فندي" بكمامة مختلفة الشكل، إذ بلغ سعرها 3300 جنيه مصري، وهي كمامة بنية اللون مزينة بحرف "F" من توقيع دار الأزياء الإيطالية FENDI.

وأيضًا قدم مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السوارية"، قائلا في حديثه لـ"هن"، إنه استغرق 3 ساعات متواصلة، في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماشا بأبعاد "12×12 سنتيمترا مربعا" للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص "اللولي"، "علشان هو موضة ما بتبطلش أبدا"، مع استعمال قماش "دانتيل" الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، ويصل سعره إلى 1500 جنيه مصري.