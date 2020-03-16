شهر العسل في أيسلندا.. خطيبة محمد الشرنوبي عن الزفاف: ربنا يستر من كورونا

شاركت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإجاباتها على أسئلة متابعيها التي تلقتها مؤخرًا، حول موعد زواجهما وإمكانية تغيره أو تأجيله في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت إحدى المُتابعات: "طبعَا الفرح بتاعكوا هيتأخر شوية عشان كورونا ومفيش تجمعات وكده؟"، لترد "راندا": "ربنا يستر" دون أن تُجيب بالنفي أو التأكيد.

وسألتها أخرى عن المكان المُقرر أن تقضي فيه شهر العسل، لتؤكد خطيبة الشرنوبي أنه سيكون في أيسلندا.

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وكانت تحدثت "رياض" من قبل عن حفل زفافها، مؤكدة أنه من المٌقرر أن يتم قريبًا.

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، في 11 ديسمبر الماضي، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك "الشرنوبي"، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".