إصابة فنانة عالمية بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة العالمية أولجا كوريلنكو، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "أولجا" صورة نافذة مغلقة معلقة عليها: "لقد شعرت ببعض الحمى والإرهاق، فتوجهت للكشف لتأتي نتيجة التحليل إيجابية واكتشفت الإصابة بالمرض.. اعتن بنفسك وخذ هذا على محمل الجد! ".

وتعتبر أولجا هي ثاني الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس المنتشر، وذلك بعدما كشف توم هانكس، عن إصابته هو وزوجته ودخولهما العزل الصحي.

وأولجا كوريلنكو هي ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية كانت شاركت النجم دانيال كريج، في بطولة فيلم "Quantum of Solace" عام 2008، وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند.