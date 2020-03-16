منها الهتاف والنقود.. أشياء يجب غسل اليدين بعد لمسها للوقاية من كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية، على عدة أشياء يجب التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد لمسها وعدم لمس العين أو الأنف أو الفم قبل التأكد من نظافتهما للوقاية من فيروس كورونا، منها كما ذكرها موقع "health line":
الأموال وخاصة المعدنية
الدرابزين ومقابض الأبواب.
الأسطح في المواصلات العامة.
أزرار المصاعد والإضاءة في الأماكن العامة.
الحيوانات الأليفة.
الهاتف.
أسطح طاولات المطبخ.
مضخات الصابون في الحمّامات العامة.
الطاولات في الأماكن العامة.
إجراءات الوقاية من كورونا
استشارة الطبيب
يجب الرجوع إلى الطبيب كإجراء وقائي حتى يتمكن من تشخيص المرض، حيث تتسبب الإصابة بنزلات البرد وكورونا في ظهور أعراض متشابهة، كالحمى والسعال وآلام الرأس والعضلات والإرهاق.
تغطية الفم والأنف
يجب الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.
تجنب المخالطة
تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.
شرب السوائل
عند الإصابة بنزلات البرد يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من السوائل.
غرغرة بالماء الدافئ
فهذا يساعد في ترطيب الحلق ويخفف آلام التهابه.
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