الامارات | بالفيديو.. بعد كورونا..السماء تمطر باذنجانا في إيران.. والسلطات تكشف السر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تساقط ثمار الباذنجان من السماء على المارة والسيارات في شوارع بإيران، الخوف والدهشة في الشارع الايراني المشغول بإنتشار فيروس كورونا على نطاق واسع. واثارت هذه الفيديوهات الكثير من الخوف قبل ان تقوم السلطات المحلية بتفسير هذه الظاهرة التي بدأت تثير حالة من البلبة في الشارع
وسارع نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية والعسكرية، حميد رضا غودرزي، في تصريحات نشرها موقع "روسيا اليوم"، أن الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع كانت خدع سينمائية من قبل المواطن الايراني أمين تقي بور إيراني، الذي يعمل مصمم خدع سينمائية في هوليوود. لافتة أن تقي بور زار طهران، بعد وفاة والده لكنه لم يتمكن من العودة بسبب تعليق الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا.
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