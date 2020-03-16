سلمى أبو ضيف نجمة مصر الأكثر جرأة

سلمى أبو ضيف ممثلة وعارضة أزياء مصرية، تميزت عن غيرها من باقي النجمات بجرأتها واطلالاتها المتمردة والتي في الكثير من الأحيان تخطت بها الخطوط الحمراء الخاصة بالمجتمع العربي، غير أنها من خلالها أيضاَ أثبتت أنها تتمتع بهوية خاصة في الموضة وبأسلوب شخصي شبابي وعصري.

مالذي يميز اطلالات سلمى أبو ضيف:

لطالما شكلت اطلالات سلمى أبو ضيف جدلاً في الوطن العربي، حيث أنها جريئة وخارج الخطوط الحمراء التي يفرضها المجتمع، وهي لا تمانع من استعراض هذه الاطلالات الجريئة على حسابها الخاص على انستقرام والذي تمتلك عليه ما يزيد عن 600 ألف متابع، ان كان في الفساتين القصيرة، أو في التنسيقات العصرية المبتكرة، أو في فساتين السهرة ذات القصّات اللافتة.

اطلالات جريئة اختارتها سلمى أبو ضيف:

هنالك عدد من الاطلالات الجريئة التي نسقتها سلمى أبو ضيف مؤخراً مثل:

الفستان البراق اللافت باللون الفضي الذي حمل توقيع “جورج حبيقة” Georges Hobeika، والذي نسقت معه صندل كعب عالي من قماش الساتان بنفس اللون، وما ميز الفستان هو الشق الطويل على الساق.

سلمى أبو ضيف في فستان من جورج حبيقة

اختارت سلمى في هذا اللوك جاكيت بليزر براق باللون الأسود، مع بنطلون بأرجل واسعة باللون الذهبي، وبدا اللوك عصري وجريء.

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سلمى أبو ضيف في لوك عصري



اطلالة شبابية اعتمدتها سلمى أبو ضيف في فستان قصير مزين بالشراريب نسقت معه حقيبة يد باللون الأحمر وصندل كعب عالي.

سلمى أبو ضيف في فستان قصير مزين بالشراريب

لوك شبابي اختارت فيه سلمى بنطلون أحمر مزين بالكشكش مع توب قصيرة اوف شولدرز باللون الأسود، وبدا اللوك شبابي وعصري.

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