عطر Pasha De Cartier يعكس فخامة الدار العريقة

يجدد عطر Pasha De Cartier ترسيخه لفخامة الدار العريقة، حيث يأتي إلينا عطر كارتيير الجديد 2020 مكرّساً التميّز المعهود والفخامة اللامحدود لبيت الموضة العالمي. وكان إكسبو 2020 دبي وكارتييه قدما جناحاً للمرأة منذ أيّام قليلة.

بعد اصداره عام ١٩٩٢، أصبح أو دي تواليت باشا دي كارتيير أيقونة العصر، بجوانب خفية ومشوقة يفوح منها أجمل صفات اللافندر: أروماتية ومعدنية ونقية.



مميزات عطر Cartier الجديد

يمكن القول أنّ العطر هو اندماج حسي ورفيع مع نبتة السرخس، ويحتوي الإصدار الجديد عمقاً ودفئاً بارزين بعد إضافة العنبر الى الوصفة الاساسية. فيتجلى العبق وتتمدد الحرارة، خشبية مثل النيران المتأججة، سلسة مع القليل من خشب الصندل. وهو عطريجاري العصر، يتميّز بجرأته مع حفاظه على الخاصية الكلاسيكية التي تضفي عليه جاذبية إستثنائية. يأتي هذا العطر خلف عطر "لا پانتير" من Cartier الذي احتفل بعيده الخامس العام الفائت.

القارورة المتميّزة

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تفصح قارورة عطر Pasha De Cartier عن خفايا العطر وأسرارهمن خلال تصميمها الفريد من نوعه يفك رموز كارتيير المميزة، وذلك يظهر من خلال ومض الأشرطة الثلاث المعدنية التي تلف عنق الغطاء، وحجر الكابوشون الأزرق الذي يتوج غطائها، وهو مستوحى من الإكليل المموج في ساعة باشا دي كارتيير، والضفائر المعدنية التي تضفي الإثارة والجمال على الهيكل و الديناميكية على القارورة.

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