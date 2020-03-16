خصائص عطر 555 لنفحات تأسر القلوب

خصائص عطر 555 كثيرة وهو من مجموعة العطور المميزة التي تمنحك لمسة مميزة تتلاءم مع امسياتك الراقية، وهو ما ستعرفك عليها لتجعليه من خياراتك لهذا الموسم.

غالباً ما تبحثين عن مجموعة العطور النسائية الجذابة التي تقدم لك النفحات العطرية التي ترضي ذوقك، ومن هنا اخترنا ان نعرفك على عطر 555 وخصائصه.



خصائص عطر 555:

هذا العطر المميز تم اصداره عام 1977.

هو من مجموعة العطور القديمة المميزة التي لا تزال تحظى برواجاً كبيراً بين النساء في وقتنا الحالي.

هذا العطر يمكن اعتباره عطر للجنسين رجالي ونسائي.

مقدمة هذا العطر تجمع بين الباتشولي والبرغموت.

قلب العطر مميز جداً بنفحات انيقة من زهر البرتقال والجلود والسوسن.

قاعدة العطر راقية مع نفحات من خشب الصندل والمسك الابيض والعنبر.

عطور نسائية مميزة:

عطر Coco Mademoiselle من Chanel: من اشهر عطور من مجموعة شانيل، نفحاته عطرية عذبة جداً تجمع بين الدفء والحيوية مع رائحة الياسمين والورد والجريب فروت والفانيلا والبرتقال والمسك الابيض.

عطر Mon Paris من Yves Saint Laurent: من عطور ايف سان لوران المميزة، التي تحمل العبق الباريسي الرومانسي، مع رائحته الحلوة التي تجمع بين الفراولة والكمثري والبرتقال مع المسك الابيض والباتشولي.

عطر Hypnotic Poison من Dior: ومن عطور ديور الجريئة، ننصحك بان تختاري هذا العطر المميز الذي يجمع فيه نفحات عطرية تأسر قلب من حولك مع مزيج من رائحة الفانيلا مع اللوز المخلوط والتوابل الحارة والقرفة.

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