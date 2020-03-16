اجمل عطور الشعر من الماركات العالمية

اجمل عطور الشعر هو من الخيارات المطروحة امامك للحصول على نفحات عطرية عذبة، ستعرفك عليها لتضفي سحراً وجاذبية على اطلالتك في يومياتك ومناسباتك.

فان العمل على تعطير الشعر هو من الخطوات الاساسية التي تساعدك على التمتع بنفحات عطرية جذابة عبر اختيار العطر المناسب لاطلالتك. فتعرفي علي هذه المجموعة من الماركات العالمية.



عطر Miss Dior Hair Mist:

هو عطر مميز من مجموعة عطور ديور المميزة بنفحاته العطرية. يجمع بين نفحات اليوسفي والياسمين بنوتات قوية تفوح حولك لتأسر القلوب وتلفتي الانظار.

عطر Coco Mademoiselle Fresh Hair Mist:

ايضاً، غالبية النساء يعتمدن على عطور شانيل النسائية لتزيين اطلالتهن، وهذه الماركة تقدم لك مجموعة عطور الشعر التيتتميز بنفحات عطرية جذابة تجمع بين البرتقال والورد والباتشولي.

عطر Brit Rhythm Hair Mist:

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هذا العطر هو من مجموعة عطور بربري المفعمة بالانوثة الذي يغلف شعرك بنفحات عطرية تأسر القلوب. يجمع بمكوناته بين نوتات من اللافندر وزهر البرتقال والفلفل الوردي.

عطر La Petite Robe Noire Shimmer Powder:

هذا العطر من مجموعة غيرلان مميز جداً بتركيبته المميزة. فهو بتركيبة من البودرة تجمع بين رائحة الكرز الاسود والورد لتغمر شعرك بنفحات انيقة تأسر القلوب.

إذاً، هذه هي مجموعة عطور الشعر من الماركات العالمية واكتشفي ايضاً طريقة تحضير خلطة لتعطير الجسم..

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