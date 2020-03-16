تعرفي على الطرق الأكثر فعالية لعلاج تقصف الشعر

صحيح أن الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من تقصف الشعر هو القص والا فسيستمر على طول الشعر، ولكن كون قص شعرك ليس دائما الحل المفضل، وخصوصا عندما تحاولين اطالته، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للحد والسيطرة على المشكلة.

وفيما يلي أهم 10 علاجات.

الأفوكادو

الأفوكادو مرطب عميق ممتاز غني بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية، وحامض الفوليك، المغنيسيوم، والفيتامينات A، D و E، والمواد المغذية الأخرى التي تغذي شعرك وتحفز نموه. يحتوي الأفوكادو أيضا خصائص منعمة للشعر.

- تهرس حبة أفوكادو ناضجة واحدة وتخلط مع ملعقتين من زيت الزيتون وزيت جوز الهند حتى الحصول على تركيبة متسقة.

- يتم تطبيق هذا القناع الشعر بسخاء على شعرك (تجنبي الجذور).

- يترك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

- يشطف ثم يغسل الشعر بشامبو.

- يكرر على أساس أسبوعي، أو 2-3 مرات في الشهر.

البابايا

تحتوي على البروتين الذي يساعد على تغذية شعرك والحد من التقصف. كما تضيف الحجم لشعرك، وتزيل تراكمات المواد عليه، وتعيد تألق الشعر الطبيعي ونعومته.

- يتم مزج نصف حبة بابايا (مقشرة ومزالة البذر) مع نصف كوب من الزبادي العادي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

- يتم تطبيقه على شعرك وتركه لمدة 30 دقيقة تقريبا.

- يشطف ثم يغسل الشعر بشامبو.

- يكرر العلاج مرة واحدة في الأسبوع، أو على الأقل 2-3 مرات في الشهر، لبضعة أشهر.

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العسل

نظرا لخصائصه المرطبة (يجذب الرطوبة) ومحتواه الغذائي، فالعسل مفيد للغاية للجفاف وتلف الشعر والشعر المعرض للتقصف والتكسر.انه بمثابة بلسم شعر طبيعي ، مما يجعل شعرك أكثر ليونة ولمعانا.

- يتم مزج ملعقتين من العسل في أربعة أكواب من الماء الدافئ.

- يغسل الشعر بشامبوثم يتم استخدام الخليط باعتباره غسولا.

- يترك لبضع دقائق ثم يشطف.

- يكرر مرة واحدة في الأسبوع.

القشدة

مزيج من الحليب والقشدة يوفر الرطوبة ويجعل شعرك سلسا وسهل التحكم، وبالتالي يعالج التقصف. بالاضافة الى ذلك، بروتينات الحليب تشجع نمو الأنسجة وإصلاحها.

- تمزج ملعقة كبيرة من القشدة ونصف كوب من الحليب كامل الدسم.

- يشطف شعرك بها وتترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

- تشطف ومن ثم يغسل الشعر بشامبو.

- يكرر العلاج مرة واحدة في الأسبوع لبضعة أشهر.

بصرف النظر عن استخدام هذه العلاجات، فالرعاية الجيدة لشعرك واتباع بعض التدابير الوقائية مهمة. على سبيل المثال، تجنبي التصفيف بالالات الحرارة لشعرك، حتى المجفف والة تمليس الشعر .

وعلاوة على ذلك، تجنب كثر تفريشه وفركه بقوة بمنشفة بعد الغسل بل اربتي بالمنشفة بلطف وقومي بحماية شعرك ايضا من التعرض لأشعة الشمس.

كما ان تناول وجبات غنية بالبروتين بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الحليب والجبن واللبن والدواجن والبقوليات، وهلم جرا امر اساسي لمنع التقصف والسيطرة عليه.

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