أفضل أنواع الماسكرا الساحرة لرموش طبيعية

لكل من تبحث عن ماسكرا جديدة تقدم لك الرموش الساحرة بحجم طبيعي وكثافة فائقة دون تكتل أو تلطخ للبشرة، فيما يلي اخترنا لك أفضل أنواع الماسكرا المرطبة والمعززة لمظهر الرموش الجميلة واللافتة، والتي تغلف الرموش بسلاسة فورية من الجذور إلى الأطراف.

أفضل أنواع الماسكرا لربيع 2020

CHANEL Le Volume Revolution De Chanel Waterproof Mascara

مسكارا سوداء مقاومة للماء وتدوم لـ12 ساعة على الرموش وتلتف حول كل الرموش لتعززها بالفيتامينات والمواد الصحية المغذية والمرطبة للرموش.

Sisley So Volume Mascara

لرموش كثيفة سوداء بصبغات غير قاسية وغنية بالبيبتيدات لتغذية الرموش.

Dior Diorshow Lash - Extension Effect Volume Mascara

المفضلة لدى الكثير من خبراء التجميل والنجمات، حيث ترفع الرموش إلى الأعلى في ثوان وتلفها من الجذور إلى الأطراف كما تغذيها بعمق.

Lancôme Monsieur Big Mascara

تعدك برموش مغرية ومثيرة مع لمسة لامعة ولافتة على كامل الرموش العليا والسفلى دون تلطخ البشرة.

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Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils Mascara

المفضلة لدى أغلب خبراء المكياج وتعد المسكارا الكلاسيكية نمبر وان، بفرشاة كبيرة لإطالة الرموش واستهداف تلك الرموش الصغيرة جدا وسحبها مع الرموش الطويلة لمظهر رموش ممتلئ وكثيف وأنيق.

Giorgio Armani Eyes to Kill Classic Mascara

من أجمل أنواع المسكارا للرموش المرطبة والطويلة والمقاومة للماء وتوفر رفرفة رموش بحجم كبير وصبغة مثالية، كما تغذي الرموش بعمق.

L'Oreal Paris Paradise Mascara

ماسكارا بنية فاخرة لإطلالة طبيعية ورائعة مليئة بالشوكولاتة وغنية بزيت الخروع لتغذية الرموش الهشة وإطالتها، كما أن فرشاتها مركبة من الشعر الخشن تستهدف مباشرة الجذور وتلتف إلى الأعلى لتأثير رموش لافتة وعصرية.

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