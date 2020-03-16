تصاميم حقائب من Hermès تمنحكِ التميّز والأناقة

شنط هرمز هي خيار مثالي تعشقه الكثير من النساء اللواتي يحافظن على إطلالة أنيقة في كلّ الأوقات، فهي تؤدّي دورًا مهمًا في إضفاء لمسات مميزة على أسلوبك ، وهي من الحقائب المفضّلة لدى مواكبات الموضة، وإنها تحاكي بتصاميمها الرائعة مختلف الأذواق.

مجموعة Hermès هي من أجمل ما لفتنا ضمن عروض الأزياء في باريس، وقد قدمت الدار ضمن تصاميمها لربيع وصيف 2020 التي شملت خيارات رائعة من الملابس والأكسسوارات، موديلات حقائب بمختلف الأشكال التي تضفي الروعة على كلّ الإطلالات. إنّها تحافظ على هويّة هذه الدار، فتعكس الفخامة والحرفيّة والدقة والجمال، إن من حيث الألوان التي تنوّعت بين الأبيض والأسود والبنيّ والكامل (Camel)، أو الخامات الفاخرة، أو التصاميم المبتكرة والكلاسيكية.



شنط هرمز بموديلات تمنحك التميز والاناقة

من الحقائب الرائعة التي عليكِ امتلاكها هذا العام، تلك التي قدّمتها Hermès، فهي حقًا ستمنحكِ أنوثة مميّزة وأناقة عصريّة، لتكوني الأجمل في كلّ مكان، وتلفتي الأنظار بروعة إطلالتكِ. فاطّلعي على شنط هرمز الرائعة لتختاري منها ما يعجبكِ.

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