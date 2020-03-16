وزيرة الصناعة: مسؤوليتي الأسرية لم تتعارض مع نجاحي المهني

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها قد اجتهدت كثيرا في بداية حياتها، حيث عملت على التنسيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية، حيث أن لديها 3 أبناء كانت تعمل على تنشئتهم نشأة صالحة، وإن هذا لم يؤثر على الإطلاق في مسيرتها العملية.

وأضافت جامع، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أنها أثناء تولي رئاسة جهاز المشروعات الصغيرة، حصلت على الكثير من الدعم من القيادة السياسية، وقد أرجع البعض هذا الدعم إلى الإنجازات التي ظهرت على الأرض من مشروعات الجهاز الذي تحققت، مشيرة إلى أنها حصلت على الكثير من الدعم المهني والنفسي والسياسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف الصناعة والتجارة كان يحتاج بالفعل الكثير من الخبرة لوجود الكثير من التحديات فيه، وأن عملها في جهاز المشروعات الصغيرة قد زاد من خبرتها، وأنها تسعى إلى حل جميع مشاكل المصانع التي أغلقت وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.

وأشارت جامع، إلى أنها سعدت كثيرا بنجاح الكثير من المشروعات التي تولت الإشراف عليها في جهاز المشروعات الصغيرة، وأنها حتى الآن تتابع هذه المشروعات.