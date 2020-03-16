حفل "ميت غالا" يخالف التوقعات بسبب كورونا.. هل سيقام في موعده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الأسابيع الأخيرة أدى تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" إلى سلسلة من عمليات الإلغاء والتأخير، بما في ذلك مهرجان الموسيقى السنوي كوتشيلا، ومعارض السيارات و المؤتمرات الدولية، إلى جانب تأجيل طرح أحدث الأفلام المرتقبة في قاعات السينما أمثال فيلم ديزني "مولان" والجزء الجديد من "فاست إند فيريوس" بالإضافة إلى فيلم "جيمس بوند" الجديد، كما تسبب الفيروس التاجي في إلغاء العديد من العروض خلال شهر الموضة إلى جانب تأجيل عروض أزياء الريزورت المقبلة.

وبالرغم من هذا كله إلا أنه تم تأكيد أنَّ الحفل الأضخم في تقويم الموضة "ميت غالا" سيُقام في موعده كما هو مخطط له.

وقالت نانسي شيلتون، مسؤولة العلاقات الخارجية في معهد الأزياء، في بيان وفقًا لصحيفة "The Cut": "الحفل مستمر كما هو مخطط له ونتطلع إلى قضاء أمسية رائعة"، وأضافت: "بالطبع سنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

يُذكر أنَّ هذا العام سيقوم المصممين ونجوم هوليوود بارتداء أزياء ترتكز حول موضوع الوقت، في الحفل السنوي الذي سيقام في 4 مايو.

أما المعرض الذي يقام بالموازاة مع الحفل - الذي يتبع نفس الموضوع – فسيستعرض قرنًا ونصفًا من الموضة، من عام 1870 إلى يومنا هذا، كما سيستعرض تراث الميت غالا، الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة هذا العام.

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وأوضح منظم المعرض أندرو بولتون مفهوم الموضوع المختار قائلا: "الموضة مرتبطة بالوقت بشكل لا نفاش فيه، إنها لا تعكس روح العصر وتمثلها فحسب، ولكنها أيضًا تتغير وتتطور مع الزمن، وتعمل كساعة حساسة ودقيقة، ومن خلال سلسلة من التسلسل الزمني، سيستخدم المعرض مفهوم المدة لتحليل التحولات الزمنية والانعطافات في تاريخ الموضة".

وعلى الرغم من استمرار حدث الـ Met Gala، إلا أن الفيروس التاجي يواصل التأثير على صناعة الموضة، حيث تم فرض حجر صحي كامل على عاصمة الموضة الإيطالية ميلانو، إلى جانب باقي المدن الإيطالية.

كما ألغت ثلاثة من أكبر دور الأزياء الإيطالية غوتشي وبرادا وفيرساتشي عروضها لأزياء الريزورت القادمة بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس، والتي كان من المفترض أن تقام في الولايات المتحدة واليابان في مايو المقبل.