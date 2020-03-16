تعرفي على طريقة رسم الحواجب العريضة بحيلة غريبة

القاهرة - لايف ستايل تبتكر مدونات الموضة والجمال على انستقرام العديد من الحيل لتطبيق مكياج محترف، اخرها كان ابتكار احدى المدونات لطريقة غريبة في رسم الحواجب. تابعي خطوات رسم الحواجب: - لتحديد رسمة الحاجب قومي بواسطة قلم الحواجب برسم راس هرم او مثلث عند قوس الحاجب لتحديد الرفعة - ارسمي خطا من بداية الحاجب حتى نهايته من فوق وتحت. - ابدئي بتعبئة الحاجب من الذيل اولاً وتدرجي نحو الامام بطريقة شعرة شعرة . Advertisements - بعد ذلك استخدمي فرشاة ماسكارا مخصصة للحواجب ومشطي الحاجب للتخفيف من حدة اللون - ضعي طبقة من الكونسيلر فوق واسفل خط الحاجب لتحديده . - بهذه الطريقة ستحصلين على رسمة حواجب عريضة مثالية. قد يهمك أيضا: إليك خطوات سهلة وبسيطة يمكنك من خلالها تعلم رسم الحواجب تعرفي على طرق "رسم الحواجب" لإطلالة مميزة

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