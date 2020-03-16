خطيبة محمد الشرنوبي: "مش أكبر منه بـ10 سنين.. ومش عيب يكون له تجارب"

عادت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، بمشاركة متابعيها بخاصية "ask" عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، لتلقي أسئلتهم والإجابة عنها.

وشاركت "رياض" المتابعين ببعض الأسئلة التي تلقتها، وإجاباتها عليها، عبر خاصية "الاستوري"، حيث تحدثت عن علاقتها بخطيبها الشرنوبي وفرق السن بينهما، وموقفها من تجاربه العاطفية السابقة.

وقامت إحدى المتابعات بسؤالها: "مخوفتيش من شرنوبي عشان بيفسخ ويخطب كتير؟"، في إشارة منها لخطوبته مرتين من قبل، لترد راندا: "مش عيب ولا غلط إن الشخص يكون ليه تجارب قبل ما حد يرتبط بيه، وساعات بيكون أحسن لأنه خلاص بقى عارف هو عاوز إيه".

وأرسلت إليها متابعة أخرى، قائلة: "شرنوبي بيغير عليكي"، لتُجيب الأخيرة: "غيرة حلوة مش وحشة".

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وعن فارق السن بين الثنائي، أوضحت "راندا" أنها تبلغ 26 عاما، وأن الحديث عن كونها أكبر من الشرنوبي بـ10 أعوام، ما هو إلا "كلام ناس فاضية".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، في 11 ديسمبر الماضي، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك "الشرنوبي"، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".