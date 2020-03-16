بدلا من القبلات والأحضان.. نصائح خبراء الإتيكيت للسلام في زمن كورونا

16 حالة جديدة تنضم لمصابي فيروس كورونا بمصر، بعدما أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أن الحالات الـ16 ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وأكد مجاهد أنهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي جرى اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث جرى اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

ويعيش العالم اليوم، حالة من الزعر بسبب الفيروس المتفشي في الصين والمنتشر بالعالم، خاصة أن المرض سريع الانتشار وقد ينتقل عادًة بالتلامس، أو من خلال السعال والرذاذ، فضلا عن العناق والقبلات.

ويعد أسلوب العناق والقبلات واحدا من أهم أشكال الترحاب التي يقوم بها الكثيرون للتعبير عن المحبة للطرف الآخر، إلا أن الأمر حاليا قد يجلب بعض المشكلات الصحية، التي نحن بغنى عنها.

ومن جانبه، قدم خبراء الإتيكيت لـ"هُن"، نصائح لتجنب التحية بالقبلات والعناق.

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وقالت الدكتورة شيماء البهي خبيرة الإتيكيت، إنه يفضل خلال السلام والتحية، فقط مد اليدين مع ترك مسافة بينك وبين الطرف الآخر، لكي يشعر أنك رافض القبلات والعناق.

وتابعت: "ممكن كمان أتحجج وأقول أنا داخل عليا دور برد وخايف أعديك".

الأمر الذي اتفقت معه أيضا، شاهندا شاور خبيرة الإتيكيت، حيث وجدت أن تفادي القبلات والعناق خلال السلام، يكمن في طريقتين: "لما نسلم يكون طريقتنا في الكلام هي المعبرة أكتر، بمعنى إننا نرحب بالكلام جدا ونمد إيد واحدة ونمسك يد الشخص الآخر باليد الأخرى بحيث تكون طريقة حارة للسلام بشكل مختلف، وقد تكون ألطف وأكثر ترحابا من الطريقة التقليدية".

وتابعت: "أما الطريقة التانية، وهي الاعتذار مع الابتسامة بأني صاحب تعب وليكن البرد ومتخوف من عدوى من أمامي مع مد الأيدي أيضا بحرارة، فهو يعوض عن السلام بالقبلات".

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات بأنه إذا وجدت هذه الأعراض لابد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.