مي الخرسيتي عن صناعة أمريكا لكورونا: وشي هيتحرق لو مقولتش اللي أعرفه

عادت من جديد المدونة مي الخرسيتي، لإثارة الجدل في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، حول حالة الذعر والخوف المنتشرة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأت الخرسيتي حديثها في مقطع الفيديو معتمدة على مصدرين جواز السفر الأمريكي، والقرآن الكريم: "القرآن بيقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.. يعني لو مكتوب لنا ومستخبلنا هنشوفه هنشوفه".

ورأت مي الخرسيتي، أن حالة الخوف المنتشرة حاليًا بسبب فيروس كورونا ما هي إلا بروباجندا أمريكية الصنع: "البروباجندا هنلاقيها جاية من المكان اللي عشت فيه.. خدوا المعلومة من بق الأسد.. وأنا ممكن دلوقتي أنط على الموجة وأعمل من وراكم أحلى سبوبة".

لكن "الخرسيتي" أكدت ضرورة حديثها عن الحقيقة التي تدركها: "لكن أنا وشي هيتحرق لو مقولتش المعلومة اللي عارفها.. أنا في بلدي وربنا اختار يطهرها في الوقت دا.. وولاد بلدي في الذعر دا يبقى حرام عليا لو موضحتش المشهد".

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وأكدت "الخرسيتي" أن الإعلام العالمي مصنوع في أمريكا: "أمريكا أكتر مكان في العالم يعرف تخلق إعلام ويخلق بروباجندا، هم صناع الشاشة وصناع المعلومة من أمريكا.. وأنا عندي ضمير وقلبي على ابن بلدي ومش هاين عليا.. اللي انتم وصلتوا إليه دا مرعب".

وتابعت: "الأجهزة الأمنية في أمريكا واخدة أوامر من بق الأسد عشان تخوف الناس.. وتاريخ الصين معروف إنهم بيشتغلوا في صمت ومش بيتكلموا.. لكن أمريكا معتمدة طول عمرها على الصيت ولا الغنى.. ترامب عاوز يلعب لعبة مش لطيفة مع الصين.. وانتم خايفين ومقهورين وبتصرفوا فلوس زيادة على الماسكات".

واستنكرت المدونة، حالة الذعر والقلق المنتشرة بين المصريين: "إنتم يا مصريين بتستخدموا ماسكات وانتم 90% بتشموا عوادم السيارات.. إنتم رايحين للباسبور الأمريكي وسايبين القرآن الكريم وعليه تراب.. أنا زعلانة عليكم ومنكم عشان ولاد بلدي ميوصلوش للذعر ده".

واختتمت "الخرسيتي" مقطع الفيديو بأنها تشكر الله على تواجدها في مصر المحروسة: "أنا بسجد لربنا شكرا إني في المحروسة مصر.. وعيب عليكم تسلموا دماغكم للأوامر الخارجية".

انتقادات لفيديو مي الخرسيتي

وعقب تداول مقطع الفيديو الذي بثته المدونة مي الخرسيتي، تعرضت للكثير من الانتقادات والهجوم بسبب حديثها: "كلام فارغ.. إيطاليا مات فيها امبارح أكتر من 300 حالة مع تطورالرعاية والنظام الصحي فيها"، و"شوفت الفيديو دا أفورة وكلام فاضي.. مالقران اللي قال كده قال برضو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، و"الموضوع أوفر معاكي أوي، وبعدين هي الأمراض بقت فيها جنسيات ولا إيه؟ يعني علشان أنا مصري لا تصبني لعنه الفراعنة".