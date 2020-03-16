HYPE DXB تجمع المواهب تحت مظلة واحدة.. وهذا ما قاله المشاركون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

نُظمت مؤخرا في "بوكس بارك"، فعالية للاحتفال بالطعام والأزياء والترفيه، وقد تضمنت الفعالية تجربة شيقة لاكتشاف قطع وتشكيلات فريدة من نوعها تقدمها مجموعة مختارة من المصنّعين من الإمارات والمنطقة وحول العالم، فضلاً عن توفر خيارات منوعة من عربات الطعام التي يقدمها The HUB خلال مهرجان دبي للمأكولات.

وستكتمل تجربة التسوق عبر مشاركة فنانين مثل زينة سلامة، وبايا سيراميك، قاموا بصناعة أعمال وتحف فنية عالية المستوى خلال الفعالية. وعلاوة على ركن الأنشطة المخصصة للأطفال الذي وفر للصغار إمكانية الرسم الغرافيتي على الجدران، وترافقت هذه الأنشطة مع إيقاعات موسيقية رائعة وأنغام الدي جيه بشكل يومي.

شارك بالفعالية أكثر من 30 مصمما ممن لديهم تجارب فريدة في تصميم حقائب اليد، والأحذية، والإكسسوارات، وديكورات المنازل، والمجوهرات، كما استضافت الفعالية عددا من الجلسات الحوارية والتعاون مع الإعلاميين والمؤثرين والمدوّنين المتخصصين في الأطعمة، إضافة إلى جلسات الموضة والمقابلات وغيرها من الأنشطة.

وأتاحت هذه التجربة الفرصة أمام المصنّعين والمبدعين من خلال هذه الجلسات من تعزيز عوائدهم واستعراض علاماتهم التجارية بفضل الفرص العديدة لتكوين شبكات العلاقات والتفاعل مع خبراء القطاع.

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واحتفالا بمهرجان دبي للمأكولات، قدم "ذاهوب" تشكيلة من أفضل تجارب الأطعمة المبتكرة من حول العالم في "بوكس بارك". وتمكن الزوار من الاستمتاع بوجباتهم المفضلة والمتوفرة لدى 10 عربات للطعام منتشرة في أنحاء الوجهة على مقربة من جدران الغرافيتي.

تعاون بوكس بارك الوجهة المميزة من مِراس، مع كل من ELEVATE المفهوم الفريد من نوعه لترويج الأزياء بأسلوب المنصات المؤقتة، و"”The HUB الرائدة في ابتكار تجارب الطعام والترفيه، وUrbanist مركز الأزياء والتصاميم العصرية، بهدف إطلاق هذه الفعالية تحت اسم " “HYPE DXB

وتعد ELEVATE التي أسستها نادين كبارة، منصة حصرية وفريدة للأزياء والتصميم تتيح للمبدعين والمصنّعين إمكانية تطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة وتلتزم بدعم المصنّعين وتعزيز أثر قطاع التصميم على ثقافة منطقة الشرق الأوسط، وتحرص على توفير تجارب مميزة عبر اختيار المحتوى الذي يلهم الجمهور ويقدّر قيمة التصميم، وتهدف إلى تكوين علاقات أقوى مع المصنّعين وجمهورهم لمساعدتهم على توليد فرص الأعمال.

بدوره، يوفر متجر Urbanist آخر صيحات الموضة في أجوائه التي تتميز بمفروشات تمزج بين اللمسة العصرية والتقليدية. ويتخذ المتجر من "بوكس بارك" مقرا له، وهو المكان الأمثل لسكان دبي وزوارها الذين يوفر لهم أحدث الأزياء واتجاهات الموضة الجديدة ويمنحهم لمحة عن تراث المدينة.