تعرفي على طريقة تنسيق البوت الأسود مع ملابس الشتاء

البوت الأسود من أكثر الألوان التي يكثر ارتدائها في فصل الشتا بأشكاله المختلفة سواء كان قصير أو متوسط أو طويل، فإطلالات الشتاء لا تخلو من التألق بالبوت الأسود الأنيق.

ولأن البوت الأسود يسهل على المرأة تنسيق الملابس بكل أناقة، فنسقيه مع الفستان القصير ونسقي جاكيت قصير باللون الأسود معه.

طريقة تنسيق البوت الاسود مع الملابس

أيضا بإمكانك تنسيق بنطلون باللون الجملي الداكن مع بلوفر أبيض وجاكيت أسود ونسقي البوت القصير بنفس اللون.

نسقي البنطلون الجلد مع جاكيت من نفس اللون الأسود ونسقي معه قميص كاروه أنيق، واختاري البوت القصير.

اختاري البنطلون الجينز الفاتح مع بلوفر باللون البنفسجي الفاتح ونسقيه مع جاكيت بنفس اللون ولكن بدرجة داكنة.

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