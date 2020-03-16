أجمل موديلات بوت نسائي 2020 في أسبوع الموضة بباريس

في أسبوع الموضة بباريس للملابس الجاهزة 2020، ظهرت العديد من موديلات البوت النسائي بتصاميم مختلفة، وقد اخترنا لكِ أجمل موديلات بوت نسائي 2020 لتجدي فيها تصاميم عصرية تناسب ذوقك.



البوت الطويل

قدمت العديد من الماركات البوت الطويل الذي يتسم بالأناقة، ويمكن تنسيقه مع أزياء متوسطة الطول أو قصيرة.

من دار بالمان Balmain، أعجبنا البوت الطويل بلون الكاميل اللامع وبكعب عريض يمنح المرأة شعوراً بالراحة.

كما قدمت الماركة بوت طويل من المخمل الأسود ومرصع باكسسوار برّاق كبير يمنحه فخامة للمناسبات والسهرات.

وأحببنا البوت الأسود الطويل مع الكشاكش على الساق من أسفل، وهو أيضاً من توقيع بالمان Balmain.

وقدمت ماركة ديور Dior البوت الأسود الطويل والمغطى بالفرو من أعلى، مع اكسسوار ذهبي يزينه.

أيضاً قدمت ماركة Mugler بوت أسود طويل مع لمسات الأبيض من أسفل وبكعب أبيض صغير.

وبعيداً عن اللون الأسود، قدمت ماركة اوف وايت Off White بوت أزرق طويل بكعب عالي وتصميم جذاب ونابض بالحيوية.

وقدمت ماركة Sacai بوت أسود طويل بتصميم واسع وبكعب صغير.

البوت متوسط الطول

تفضل كثير من النساء البوت متوسط الطول الذي يناسب مختلف الأزياء.

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قدمت دار شانيل Chanel بوت متوسط الطول باللون الأسود والبني وبكعب عريض متوسط الطول.

كذلك قدمت ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بوت متوسط الطول بتصاميم أنيقة. التصميم الأول بكعب مرتفع مستوي، والتصميم الثاني بقماش الشمواه ومزين باكسسوارات برّاقة مع كعب عالي رفيع.

وبرز البوت المستوحى من أحذية المقاتلين بالأربطة الأمامية، مثل بوت ديور Dior وبوت فالنتينو Valentino.

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