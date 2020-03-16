إليكي أجمل أقراط على شكل قلب للتعبير عن الحب

التعبير عن الحب ليس فقط بالكلمات. ولكن يمكن أن تجسده إطلالتك، ونحن نقترب من عيد العشاق عليكِ أن تختاري قطعاً تعكس الحب، ولن تجدي رمزاً معبراً عن المشاعر والعاطفة أفضل من القلوب.

من الماركات الأشهر في العالم، اخترنا لكِ أجمل تصاميم أقراط تجسد الحب بتصميم القلب..

أقراط ذهبية بتصميم القلوب

قدمت الكثير من دور الأزياء أقراطاً ذهبية بتصميم القلب، منها الأنثوي الناعم، ومنها المرصع بفصوص ملونة وأحجار كريمة نابضة بالحيوية، مثل أقراط دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana التي يتناغم فيها الذهبي مع الأحمر، والأقراط المزينة بالأحجار الزرقاء من Jennifer Meyer.

أقراط القلوب بتصاميم غريبة

وللمرأة الجريئة، صممت الماركات أقراط القلوب ولكن بتصاميم غير مألوفة، مثل أقراط كلوي Chloe، فالنتينو Valentino، وأقراط غوتشي Gucci المعدنية والمطعمة بالفصوص الخضراء وحبّات اللؤلؤ.

أقراط القلوب المرصعة بالألماس

أما إطلالة السهرة الفخمة، فتتطلب الأحجار الألماسية البرّاقة، والتي أبدعتها علامة المجوهرات الراقية شوبارد Chopard، بتصاميم متنوعة من الذهب الوردي والأبيض، مع فصوص الألماس الصغيرة التي تزينها.

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أقراط بقلوب فارغة

قد يشير هذا التصميم لدى بعض النساء إلى عدم وجود حب في حياتهن، أو لا زلن يبحثن عن الشريك، وهي عبارة عن إطارات قلوب ولكنها فارغة من الداخل، مثل أقراط أورلي بيدرمان Aurelie Bidermann، Jennifer Meyer، وفالنتينو Valentino.

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