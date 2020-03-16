موديلات أقراط شاندلير ماسية فخمة لأجمل إطلالة

يحرص العديد من مصممي المجوهرات على تقديم أقراط شاندلير ماسية فخمة للحصول على إطلالة تخطف الأنفاس في المناسبات، كما أنها مثالية للعروس في يوم الزفاف.

نطلعك على أجمل موديلات أقراط شاندلير ماسية من توقيع أشهر علامات المجوهرات.

أقراط شاندلير ذهب أبيض

قدمت العديد من الماركات أقراط شاندلير مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة، مثل أقراط شوبارد Chopard، هاري وينستون Harry Winston، وتيفاني آند كو Tiffany.

وقد ظهرت مجموعة من صيحات الموضة في أقراط شاندلير، مثل الأقراط المزينة بالشراشيب وكذلك أقراط الإجاصة والتصاميم المستوحاة من الطبيعة مثل الورود والفراشات.

أقراط شاندلير بفصوص ملونة

أيضاً قدمت بعض الماركات أقراط شاندلير مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة مع الألماس لتضيف لمسة نابضة بالحيوية في إطلالات السهرات.

قدمت بعض الماركات أقراط مرصعة بالأصفر مثل أقراط دي بيرز De Beers، وأقراط غراف Graff.

كذلك قدمت ماركة بياجيه Piaget أقراط مرصعة بالفصوص الوردي مع بريق الألماس لمزيد من الفخامة.

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وبرزت أقراط شاندلير المرصعة بالياقوت الزرقاء مثل أقراط تيفاني آند كو Tiffany & Co.

ويكون تنسيق أقراط شاندلير بالفصوص الملونة وفقاً للون الفستان، لتحصلي على إطلالة جذابة وعصرية في المناسبات المختلفة وكذلك في يوم العرس.

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