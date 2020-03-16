للوقاية من كورونا.. طرق تحضير محلول تطهير اليد والمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توصي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، باتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا المعروف علميا باسم كوفيد 19.

ومن إجراءات الوقاية غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون كل فترة، أو استبدالها بمطهر اليدين، وأيضًا تطهير الأسطح التي قد تكون ناقلة للفيروس.

وفي هذا الصدد، نقدم لكم طريقة تحضير محلول تطهير اليد والمنازل، وفق ما نقل موقعي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة و"lives cience".

مكونات محلول تطهير المنزل:

- لتر من الكلور المركز.

- لتر من الماء.

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يتم مزج هذه المكونات، ووضعها في زجاجة، ويُستخدم لتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا، مثل الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، والمكاتب والأثاث، والحنفيات والحمامات والأحواض.

محلول تطهير اليد

-2 كوب من كحول الأيزوبروبيل.

- 1 كوب من جل الصبار أو الجلسرين لمنع معقم اليدين من تجفيف البشرة، بعد استخدامه.

- زيت من الزيوت العطرية.

يتم خلط هذه المكونات حتى الامتزاج، ثم سكبها في زجاجة فارغة ويتم إغلاقها بإحكام.