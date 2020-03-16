"بتشتغل من البيت؟".. إليك 9 نصائح مهمة لتجربة "العمل عن بعد" بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا، والحكومات تمضي في اتخاذ الكثير من الإجراءات الوقائية، ومنها تعليق الدراسة، والتوصية بـ"العمل عن بُعد" خاصة المؤسسات ذات الكثافات العددية المرتفعة، والاتصال المباشر مع العملاء.

وقرّرت العديد من المؤسسات، "العمل عن بُعد"، خصوصًا للسيدات بما يساهم في تقليل الكثافة، ويسمح في نفس الوقت برعاية أبنائهن لا سيما بعد قرار تعليق الدراسة أسبوعين.

لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تجعل "العمل عن بُعد" أكثر إنتاجية ومتعة، وفق ما ذكرت الإعلامية والمدربة الصحفية سامية عايش التي عملت في السابق من المنزل و"لم تجد مشكلة في ذلك، ولكن شعرت أن هذه المرة مختلفة"، وفق ما قالت عبر صفحتها على "تويتر".

- العمل من المنزل لا يعني أن تستيقظ متأخرًا، عليك أن تستيقظ في الصباح الباكر، وكأنك ستذهب إلى المكتب.

- يجب عندما نعمل في المنزل نرتدي ملابس مرتبة، لتهيئة أجواء العمل.

- في حالة العمل لفترة طويلة في المنزل، احرص على أن تخلق زاوية في غرفتك كمكتب صغير أو طاولة، للتهيئة لأجواء العمل.

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- ليس من المهم أن تقود السيارة في هذه الظروف، عليك أن تستثمر هذا الوقت في عمل شيء مفضل إليك مثل: المشي يوميا لمدة 45 دقيقة للحفاظ على اللياقة البدنية.

- استخدم ميزة تقويم جوجل في التخطيط ليومك، ستساعدك كثيرا في تنظيم وقتك وجهدك، وتشعر بأهمية إنجاز المهام في يومك.

- يمكنك أن تستغل الوقت التي تقضيه في العودة من العمل وقيادة الساعة، في تعلم مهارات ولغات جديدة ومعرفة المزيد عن تقنيات الذكاء.

- استخدم أدوات الاجتماع عن بعد مثل Google meet، وأضف إلى جدول مواعيدك الأسبوعية لقاء مع أفراد فريقك، للتحدث إليهم والتعرف على آخر أخبارهم.

- لا تجلس طوال اليوم أمام المكتب للعمل، اجلس لمدة 50 دقيقة ثم مغادرة الغرفة لمدة 10 دقائق لفعل أي شيء.

- يجب عليك أن ترتب جدولا لأطفالك مثل جدولك اليومي، وإعطائهم مكافأة كبيرة عند قيامهم بهذه التجربة.